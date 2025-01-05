В Курской области ликвидирован примкнувший к ВСУ шоумен Антон Вовк

В Курской области ликвидирован Антон Вовк, один из создателей развлекательного телешоу "МастерШеф", примкнувший к ВСУ в качестве штурмовика.

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"МастерШеф" - украинское реалити, выходящее с 2011 года. В его рамках повара бьются за приз в 500 000 гривен и возможность поехать в кулинарную школу во Францию.

Вовк работал музыкальным редактором передачи. О его смерти сообщают сетевые ресурсы Украины. Уточнено: боевик был ликвидирован 28 декабря.

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Антон Вовк работал на телевидении с 2011 года. Сначала - на телеканале СТБ, с 2020 года был старшим музыкальным редактором Starlight Production.