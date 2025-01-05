Украинский дрон попытался ударить по АЭС под Воронежем

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Нововоронежскую АЭС. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По данным издания, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 5 января. Местные власти пока такую информацию не подтверждали.

Shot утверждает, что атаку дрона ПВО РФ сорвали около 01:00 мск. Никто не пострадал, нет разрушений и на земле.

В ночь на 5 января над российскими регионами сбили 61 украинский беспилотник, ранее доложила пресс-служба Минобороны России. 37 дронов уничтожены над Ростовской областью, 20 над Брянской, по одному — над Белгородской и Орловской областями. Над Воронежской областью сбили два дрона — в российском оборонном ведомстве не уточняли, в каком именно районе уничтожили эти беспилотники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».