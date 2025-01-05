Российские военные установили флаг на окраине города в ДНР

Российские военные установили флаг на западной окраине города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«С фронта пришли хорошие новости. Наши войска водрузили триколор на самой западной окраине Курахово», — заявил Рогов.

Ранее 5 января Рогов рассказал, что украинские военные прекратили организованное сопротивление в Курахово. Тогда же он сообщил о зачистке западных окраин города.

2 января стало известно, что российские войска установили флаг в селе Белогорье в Запорожской области. Также уточнялось, что в результате действий Российской армии украинская сторона понесла большие потери.