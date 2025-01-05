Российские военные установили флаг на окраине города в ДНР

Российские военные установили флаг на западной окраине города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

Российские военные установили флаг на окраине города в ДНР
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«С фронта пришли хорошие новости. Наши войска водрузили триколор на самой западной окраине Курахово», — заявил Рогов.

Ранее 5 января Рогов рассказал, что украинские военные прекратили организованное сопротивление в Курахово. Тогда же он сообщил о зачистке западных окраин города.

2 января стало известно, что российские войска установили флаг в селе Белогорье в Запорожской области. Также уточнялось, что в результате действий Российской армии украинская сторона понесла большие потери.

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