ВСУ предприняли контратаку для остановки наступления ВС РФ на курском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье около 09:00 мск для остановки наступления российских войск на курском направлении предприняли контратаку у хутора Бердин. Об этом сообщили в Минобороны России.
"5 января около 09:00 мск с целью остановить наступление российских войск на курском направлении противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин", - сказали в министерстве.