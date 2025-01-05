Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, российские системы противовоздушной обороны успешно сбили три украинских беспилотника.

По информации канала, атаку удалось отразить в районе поселка Десна Выгоничского района. Сбитые беспилотники несли боевые части по 3,5 кг. По предварительным данным, в них находились взрывчатка и поражающие элементы.

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В результате инцидента никто не пострадал. Разрушений на земле не допущено.

Напомним, что в прошлый раз ВСУ пытались нанести удар по «Дружбе» 25 декабря. Как сообщали СМИ, тогда российские системы ПВО нейтрализовали четыре беспилотника на подлете к нефтеперекачивающей станции «Десна». Повреждений инфраструктуры и пострадавших удалось избежать.