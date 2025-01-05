Российские войска близки к тому, чтобы полностью взять «под фактический контроль» территорию ДНР и ЛНР. Как сообщает «МК», об этом заявили журналисты немецкого издания Spiegel.

В публикации отмечается, что Вооруженные силы РФ продолжают продвижение в зоне специальной военной операции. Авторы напомнили, что это признают и украинские власти.

Военкоры заявили о новом наступлении ВСУ в Курской области

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в сентябре 2022 года по результатам референдумов. На этой неделе Минобороны РФ заявило о продвижении подразделений группировки войск «Юг» в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР.

4 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о начале зачистки промзоны Курахово в западной части ДНР от разрозненных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сам город окружен с трех сторон, 90% его территории взято под контроль.