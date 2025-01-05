Украинское командование в Курской области приказывало своим солдатам расстреливать гражданских и российских бойцов после допроса, рассказал солдат ВСУ Владимир Самороченко, который сам попал в плен, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Военнослужащий рассказал, что в российском регионе он провел всего шесть дней, после чего был ранен и захвачен ВС России.

Инструктировали брать в плен, допрашивать. А потом ликвидировать. С мирными не церемониться, получается. В основном расстреливали, — рассказал Самороченко.

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Украинские военкомы задержали Самороченко 13 сентября прошлого года, когда он курил на лестничной клетке. Из лифта к нему вышли сотрудники ТЦК, надели наручники и доставили в военкомат.

В военкомате просидел, переночевал целую ночь. И на следующее утро уже меня отвезли в тренировочный лагерь, — рассказал он.