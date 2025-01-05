Минобороны раскрыло данные о ночных атаках ВСУ на Россию

Дежурными средствами противовоздушной обороны в ночь на 5 января над территорией России был уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать пять российских регионов.

Больше всего дронов сбито над территорией Ростовской области — 37 БПЛА. Еще 20 беспилотников выведено из строя над Брянской областью. Два украинских летательных аппарата нейтрализовано над Воронежской областью и по одному — над Белгородской и Орловской областями.

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Ранее брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что российские военные уничтожили 13 беспилотников над территорией региона. По его информации, пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

В это же день врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь объявил, что несколько жилых домов получили повреждения при падении обломков беспилотников в Таганроге и селе Новобессергеновка. Мирные жители в результате инцидента не пострадали, пожара также удалось избежать, констатировал он. На местах происшествия работают дежурные службы. Власти региона окажут гражданам необходимую помощь, пообещал врио губернатора.