Bild прогнозирует начало боев в Днепропетровской области Украины. Они могут начаться через несколько недель. Российские войска продолжают наступать и теперь находятся всего в 7 километрах от Днепропетровской области, где «еще ни разу не было наземных боев». Об этом говорится в статье обозревателя германской газеты Bild Юлиана Рёпке. Перевод приводит ТАСС. По оценке журналиста, это «ужасный сценарий для украинского правительства».

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Обозреватель указал на то, что с начала года российская армия заняла восемь деревень к югу от стратегически важного Красноармейска (украинское название — Покровск) и, «как кажется, по-прежнему неудержима в своем продвижении». При этом войска РФ не атакуют с ходу город, но обходят его с юга, используя стратегию, которая уже неоднократно ими успешно применялась. Как отмечает обозреватель германского издания, россияне «едва ли встречают сопротивление на земле», их наступление лишь замедляют, но не останавливают «рои украинских дронов-камикадзе».