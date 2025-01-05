Пушилин выразил соболезнования близким погибшего журналиста Мартемьянова

Погибший при ударе беспилотника ВСУ внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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По его словам, журналист был подло убит при атаке украинского дрона, когда возвращался из Горловки после съемки последствий обстрелов ВСУ.

"Александр отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава ДНР добавил, что Мартемьянов всегда был на переднем крае, а его материалы о Донбассе были смелыми и объективными.

Пушилин также выразил искренние соболезнования родным погибшего журналиста и его коллегам.

Напомним, Александр Мартемьянов погиб при ударе украинского беспилотника на трассе Донецк - Горловка. Еще четверо сотрудников СМИ, которые вместе с ним находились в автомобиле, получили ранения.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал очередной удар ВСУ по машине с российскими журналистами. Он подчеркнул, что организация выступает против любых атак на представителей СМИ.