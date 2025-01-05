Армия Израиля заявила о перехвате запущенной из Йемена ракеты

Израильские военные перехватили ракету, запущенную из Йемена. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, перехват был осуществлен до того, как ракета вошла в израильское воздушное пространство.

Из-за ракетной угрозы была объявлена воздушная тревога в районе населенного пункта Тальмей-Элазар, расположенного недалеко от городов Хадера и Кейсария в центральной части страны.

Сообщений о причиненном ущербе не поступало.