Возле ЗАЭС прозвучали громкие взрывы

Возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) прозвучали два громких взрыва после атаки украинского беспилотника на тренажерный центр. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА Новости.

По данным агентства, взрывы прогремели в воскресенье, 5 января, около 12:45 и 15:45 по московскому времени. Примерно в то же время поступили сообщения об ударе по тренажерному центру.

ВСУ нанесли удар в пяти метрах от топливохранилища Запорожской АЭС

В МАГАТЭ добавили, что информация о последствиях взрывов пока отсутствует.

Ранее стало известно, что украинский дрон атаковал крышу корпуса «Г» учебно-тренировочного центра ЗАЭС, «где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала». В ходе произошедшего никто не пострадал.