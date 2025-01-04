Страны НАТО не обладают необходимым оснащением для ведения боевых действий в Арктике. В то время как Финляндия активно готовится к защите своих границ, другие европейские государства значительно отстают в подготовке к возможным конфликтам с Россией в арктической зоне. Об этом сообщил британский таблоид Daily Express.

«У нас есть войска [НАТО], но знают ли они, как выжить в Арктике еще до того, как вступят в бой? Даже США не обладают тем, что им нужно с точки зрения базовой подготовки войск и того, как проводить операции в этих обстоятельствах», — сообщило издание со ссылкой на представителя Трансатлантической программы обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Минну Аландер.

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В публикации говорится о том, что эффективность военных операций НАТО в Арктике находится под угрозой из-за недостаточной подготовки и адаптации к экстремальным условиям региона. Это ставит под сомнение возможность оперативного реагирования альянса.