Экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков призвал срочно вывести украинские войска из Кураховского района из-за угрозы окружения. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

Стариков заявил об угрозе окружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Курахово и подчеркнул, что украинские военные уже не могут обороняться в этом районе, поскольку они спасают личный состав и технику.

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«Нам необходимо отводить войска из этого кармана. Если мы не отведем, то украинские части попадут в окружение», — отметил он.

Ранее российские военные фактически уничтожили группировку ВСУ к югу от Курахово. Речь идет о группировке украинских войск, находившейся в огневом мешке на рубеже от Успеновки до села Янтарное и окрестностей.