Виталий Зеленский сдался в плен российским военным

Однофамилец Зеленского сдался в плен российским военнослужащим, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.

По данным газеты, мужчина служил в 113 отдельной бригаде территориальной обороны.

«Я сейчас на данный момент нахожусь в плену российской армии. У меня всё хорошо, обеспечивают нормально, всё в порядке, не обижают», — рассказал Виталий Зеленский.

По его словам, командиры ВСУ «просто бросают [солдат] на пушечное мясо». Он добавил, что любит свою страну, но не любит государство.

Напомним, что многие украинские военные, попавшие в плен к ВС РФ, написали заявления с просьбой не включать их в обменные списки.