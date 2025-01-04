Скандал с 155-й механизированной бригадой ВСУ "Анна Киевская", прошедшей подготовку во Франции как элитное подразделение, из которого дезертировала минимум треть солдат и офицеров, французские СМИ не могли проигнорировать. Некоторые из них довольно подробно излагают, ссылаясь на издание Forbes, украинского журналиста Юрия Бутусова и ряд других источников, суть дела, бросающего мрачную тень на стремление французских властей оказывать безоглядную военную поддержку киевскому режиму.

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Так, газета Midi Libre пишет, что сама эта бригада стала "предметом ожесточенных препирательств", как только вернулась в прошлом месяце на Украину из Франции, где обучались 2300 из 4500 военных этого подразделения.

Оказалось, что около 1700 солдат еще до того, как бригада была отправлена на фронт, пустились в бега. Причем, подчеркивает Midi Libre, "50 человек сделали это, находясь во Франции".

Газета также сообщает, что формирование бригады на месте проходило в атмосфере "тотального организационного хаоса", а отдельными ее компонентами "затыкали дыры" в других потрепанных в боях украинских частях.

А вот телеканал TF1 не без сожаления констатирует, что 155-я бригада должна была стать своего рода "моделью поддержки" Парижем Киева. Но, увы, мол, не срослось.

Названа главная причина участия иностранных наемников в боевых действиях на стороне ВСУ

Многие СМИ, в том числе Le Croix, Le Monde, указывают на прямую вовлеченность нынешнего хозяина Елисейского дворца как инициатора этого франко-украинского проекта. Причем напоминают его посещение военного лагеря Мурмелон, что на северо-востоке страны, в начале октября 2024 года. Этот визит стал поводом для пространного телерепортажа, показанного по французскому телевидению.

Здесь также охотно перечисляют военную технику, что была передана мехбригаде, опозорившей, заметим, незаконно присвоенное ей имя совсем не украинской, а русской княгини, ставшей в XI веке супругой французского короля Генриха I и королевой Франции.

Среди переданной бригаде техники - 128 бронетранспортеров VAB, 18 колесных танков AMX-10, 18 самоходных установок Caesar.

В свою очередь интернет-платформа Boulevard Voltaire пишет, что разрекламированная бригада была задумана как "конкретное воплощение связи между Францией и режимом Зеленского" в их борьбе. Но, констатирует издание, все "моментально рухнуло", а сама бригада оказалась чем-то наподобие "потемкинской деревни".

По мнению издания, ее солдатам была подготовлена роль "пушечного мяса", поэтому они и предпочли "массово дезертировать".