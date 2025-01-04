Британская газета Daily Mail опубликовала материал о поединке российского штурмовика из Якутии Андрея Григорьева с военнослужащим ВСУ. Читатели издания оставили под статьей свыше 1,6 тыс. комментариев.

Накануне в Telegram-каналах появились кадры с камеры украинского боевика, сделанные во время штурма села Трудовое. На них запечатлен рукопашный бой с российским штурмовиком, который одержал победу.

В конце ролика украинский боец просит российского солдата оставить его и «дать уйти спокойно». Тот выполняет просьбу побежденного.

«Российский солдат проявил сострадание; он знал, что победил противника, но не добил того сразу. Русский позволил ему уйти с мыслями о матери!», — отметил один из пользователей.

Российский рукопашник объяснил молчание во время схватки на ножах с бойцом ВСУ

Комментатор с ником Likeitornot выразил надежду на то, что русский солдат проживет хорошую, мирную и достойную жизнь и навсегда сохранит память о погибшем противнике, когда противостояние наконец закончится.

«Когда НАТО прекратит заниматься провокациями и выказывать неуважение России, мир станет лучшим местом», — предположил подписчик.

Комментаторы резюмировали, что видео в целом очень грустное. Они отметили, что Москве и Киеву следует сесть за стол переговоров и завершить конфликт.