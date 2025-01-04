В России указали на возможность применения «Орешника» по Украине

Россия вполне может применить новейшую ракетную систему «Орешник» для поражения целей на Украине. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя обещание Минобороны РФ ответить на атаку украинских сил по Белгородской области. Накануне Киев ударил по региону при помощи ATACMS.

«Россия практически ежедневно отвечает на ракетные удары с территории Украины. Вполне вероятно, что не за горами новое применение баллистической ракеты „Орешник“ или другого оружия. В данном контексте хорошо работают „Искандеры“, — подчеркнул Василий Дандыкин журналистам деловой газеты „Взгляд“.

Минобороны рассказало, чем сбили восемь ракет ATACMS

Эксперт предположил, что в ближайшее время что-то должно произойти в контексте украинского конфликта. Дандыкин уточнил, что Россия научилась эффективно сбивать ракеты, но есть проблемы с тем, что ВСУ активно используют беспилотники, которые с каждым днем летают все дальше.

Минобороны РФ уточнили, что ответят Украине на недавний удар по Белгородской области. Накануне Киев применил американские ракеты ATACMS, но все из них были успешно сбиты российскими средствами ПВО. Россия впервые применила «Орешник» в ноябре. Тогда было поражено украинское предприятие «Юрмаш».