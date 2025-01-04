Армия главаря киевского режима Владимира Зеленского истощена.

Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети, передаёт РИА Новости.

Согласно его данным, уже более 200 тыс. человек дезертировали из украинской армии, а немыслимый миллион человек погиб.

«Армия истощена, людей забирают с улиц, и теперь 18-летних будут отправлять умирать за Фон Дер Обманщицу (Урсулу фон дер Ляйен), Бессердечную Каллас (Каю Каллас) и Джо Байдена», – написал журналист.

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Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Боуз подвёл своеобразный итог 2024 года для жителей стран Запада, указав на основные заблуждения, в которые их вводили элиты.

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