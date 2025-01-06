Сирия потребовала от курдских боевиков сложить оружие

Новые власти Сирии потребовали от базирующихся на севере страны боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, признана Анкарой террористической организацией) безоговорочно сложить оружие. Об этом сообщила проправительственная турецкая газета Hürriyet.

По ее данным, между представителями новых властей в Дамаске и РПК состоялись две встречи. На них эмиссары РПК и ее сирийского ответвления - "Сил народной самообороны" (СНС) - потребовали в обмен на требование сложить оружие дивизию или армейский корпус в создаваемой сирийской армии, а также разделить поровну нефтяные месторождения на севере арабской республики, контролируемые вместе с США.

"Новые власти даже не стали обсуждать этот вопрос, поставив РПК-СНС условие безоговорочно сложить оружие", - считает обозреватель газеты Абделькадир Сельви.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 января, что у РПК не осталось иного выбора, кроме как сложить оружие. По его словам, либо боевики зароют оружие в землю, либо будут похоронены вместе с ним. Третьего пути не существует, предупредил турецкий лидер.

Конфликт между Турцией и РПК продолжается с 1984 года. Турецкие власти считают РПК угрозой национальной безопасности и регулярно проводят рейды против ее сторонников в стране и операции на севере Ирака и Сирии. По данным Минобороны Турции, в течение года в результате операций в сопредельных государствах были уничтожены свыше 3 тысяч курдских боевиков.