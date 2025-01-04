Российский штурмовик подслушал разговор женщин из ВСУ о его «смерти»

Якутский боец Андрей Григорьев с позывным "Тута", ставший известным после победы в рукопашной с солдатом ВСУ, рассказал, как украинские боевики посчитали его мертвым. Проект WarGonzo опубликовал полную версию интервью с Тутой, включая этот эпизод.

Драматичный ножевой бой был лишь началом испытаний, выпавших на долю героического штурмовика 39-й гвардейской мотострелковой бригады.

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Почти неделю он, тяжелораненый, один удерживал позиции, отбивая атаки ВСУ. Враг в общей сложности применил против Туты около 20 дронов и несколько раз присылал группы, чтобы удостовериться, что российский воин погиб. Об одном из таких эпизодов рассказал боец.

"На следующий день утром они пришли. Я вышел, спрятался... И там две женщины были молодые такие, - вспоминает Тута, - И они разговаривают, а я близко лежу. Говорят: "Идите проверьте!" А никто не решился зайти. А эта женщина говорит: "А он точно без врачебной помощи умер. Он вчера кое-как дошел, мы его дронами били. Множественные ранения у него. А один молодой близко подходит (к зданию) и нюхает дверь: "А, он там воняет!"

Решили, что я умер.

В итоге Андрей Григорьев ползком с 14 осколочными ранениями смог выбраться из окружения и дойти российских позиций.