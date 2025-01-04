Стало известно об изменении тактики ВС России под Красноармейском в ДНР

Вооруженные силы России усилили огневое воздействие на трассу, ведущую из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Константиновку в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что до полного перерезания этого пути на некоторых участках остается чуть более 2 км. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Трасса Красноармейск — Константиновка [находится] под плотным огнем. Давление на нее усиливается за счет успехов [ВС РФ] на линии фронта, в том числе в районе села Воздвиженка, — сказал источник.

Ранее военный корреспондент Александр Коц опубликовал ролик с рассказами российских бойцов о том, как они брали село Новооленовка в ДНР. Военные назвали очередную победу обычной работой. В свою очередь журналист отметил, что штурм населенного пункта, несмотря на оценку бойцов, проходил тяжело, и поразился их мужеству.

О том, что подразделения Вооруженных сил России установили контроль над населенным пунктом Новооленовка, стало известно 30 декабря. Поселок расположен в западной части ДНР к югу от Красноармейска.

Военный эксперт Виктор Литовкин предположил в беседе с NEWS.ru, что главной целью ВС России в 2025 году станет взятие под контроль ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. По его словам, также ВС РФ проведут учения стратегических ядерных сил.