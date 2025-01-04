Российский штурмовик рассказал о разговоре с бойцом ВСУ перед схваткой на ножах

Боец 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным Тута сообщил о событиях, предшествовавших рукопашной схватке с бойцом ВСУ. В интервью WarGonzo он рассказал, что в ноябре прошлого года получил задание поднять флаг в селе Трудовое.

По его словам, он отправился туда вместе со своим сослуживцем, сразу после поднятия флага по ним открыли пулеметную очередь, товарищ Григорьева не выжил.

«Меня преследовали двое солдат [ВСУ]. Одного я сразу положил, потом меня ударил дрон-камикадзе, я получил осколочное ранение и пытался найти убежище, второй боец продолжал меня преследовать», — поделился военный.

Он рассказал, что украинский солдат предлагал ему сдаться и обещал подлечить и накормить.

«Но он таким образом тянул время — ждал второй дрон-камикадзе», — заявил Григорьев.

Как сообщалось ранее, затем российский штурмовик и украинский солдат вступили в схватку на ножах. Проигравший украинец назвал россиянина самым лучшим бойцом в мире и попросил позволить ему уйти спокойно.