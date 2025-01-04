Победивший врукопашную бойца ВСУ якутский военный четыре дня хранил последнюю сигарету

Победивший бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рукопашном бою военный из Якутии рассказал, что четыре дня хранил последнюю сигарету. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Российский военный с позывным Тута после рукопашной схватки еще шесть дней выживал на вражеской территории, отражая накаты ВСУ, поджигая склады и прячась от дронов. Украинские военные пытались закидать мужчину гранатами, вражеские сбросы не давали отойти к своим.

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Раненый и голодный, он все же смог вернуться к своей роте. Только там, будучи в безопасности, Тута смог выкурить последнюю сигарету, которую носил с собой четыре дня.

«Это была очень вкусная сигарета», — вспоминает якутский военный.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий из Якутии вступил в схватку на ножах с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при зачистке населенного пункта Трудовое. Проигравший украинец назвал россиянина самым лучшим бойцом в мире и попросил позволить ему уйти спокойно.