Украинская разведка планирует захватить оружейный арсенал Колбасны и нейтрализовать миротворческую миссию в Приднестровье, заявил военный эксперт, программный директор Академии политических наук Александр Степанов в разговоре с ТАСС. Киев, по его мнению, таким образом хочет дестабилизировать обстановку в регионе и захватить в нем власть, чтобы вернуть республику «в орбиту влияния западного блока».

[Также] захват крупнейшего в регионе оружейного арсенала Колбасны для его использования в интересах ВСУ, нейтрализация российского миротворческого контингента, взятие под контроль Молдавской ГРЭС, — пояснил Степанов.

Тактика операции, по его словам, может быть схожа с вторжением в Курскую область РФ. Эксперт предположил, что ВСУ готовятся войти в Приднестровье на технике под российским флагом тремя небольшими диверсионными группами. Военные также могут использовать трофейные БМП, БТР и бронемашины «Тигр» или «Тайфун».

Высокая динамика, маневренные обходы основных блокпостов и укрепрайонов, прикрытие наступательной операции массовым применением РЭБ и FPV-дронов, — объяснил он.

До этого военный эксперт Олег Глазунов заявил, что одной из приоритетных задач российской армии в 2025 году в ходе спецоперации станет контроль над новыми территориями. Он отметил, что в лучшем случае это взятие Одессы и Николаева, а также выход к Приднестровью. По мнению специалиста, лучше добиться капитуляции Украины, а не проводить мирные переговоры.