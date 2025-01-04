Пленный экс-участник украинской АТО захотел остаться в России

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший участник антитеррористической операции (АТО) Александр Жигалкин рассказал, почему не хочет возвращаться на Украину. Его слова приводит ТАСС.

Пленный экс-участник украинской АТО захотел остаться в России
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"Мы боимся ходить по Украине. Если раньше нас ловили только ТЦК, то сейчас еще и полиция. Если можно, я бы остался в Российской Федерации", — рассказал он.

Он отметил, что в его 110-й отдельной механизированной бригаде многие военные также хотели сдаться в плен, но потом не возвращаться на Украину.

Недавно пленный польский наемник сообщил, что на стороне Украины принимает участие в боевых действиях "сборная мира" из наемников.

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Кроме того, 3 января агентство ТАСС со ссылкой на представителей подпольной организации "Дозор" сообщило, что иностранные наемники из Азербайджана и Грузии были замечены среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе.

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