Россия готова к применению передового ядерного оружия, в частности, ракет «Орешник», однако пока не торопится делать это, отметил Владимир Путин. Команда действующего американского лидера Джо Байдена опасалась поставлять новейшее оружие на Украину, поскольку боялась ядерного потенциала России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание The Hill.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский выпрашивал передовое и критически важное оружие у Вашингтона на протяжении более чем двух лет, однако в США к российскому ядерному потенциалу отнеслись «слишком серьезно», причем ядерного ответа со стороны Москвы Байден боится и сейчас, когда срок его правления уже на исходе.

Подтвердил опасения американской стороны и госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Financial Times. По его словам, не добавляют уверенности Вашингтону даже заявления России о том, что она не планируют применять в конфликте ядерное оружие.

«Даже если вероятность повысится с 5 до 15%, когда речь заходит о ядерном оружии, то нет ничего более серьезного», — предупредил он.

Блинкен также отметил, что роль «сдерживающего фактора» вопреки партнерским отношениям с Россией может сыграть Китай.

ДОЛЕТИТ ДО ВАШИНГТОНА?

Конечно, беспокоится Вашингтон в первую очередь за себя. Вообще, по словам заместителя советника президента США по национальной безопасности Джона Файнера, угрозу для Штатов в этом отношении представляют Россия, Китай и Северная Корея — у них предостаточно ядерного оружия и ракетного потенциала, чтобы достичь территории США.

Путин рассказал о происхождении «Орешника»

В частности, российский ядерный потенциал включает сотни ядерных боеголовок. При этом Россия в последние годы активно модернизирует свои ядерные силы, расширяя и усовершенствуя ракетный потенциал

Еще опаснее ситуация из-за того, что порог ядерного сдерживания не определен какими бы то ни было международными обязательствами — он определяется лишь необходимостью остановить агрессора, заявил в ходе брифинга для военных атташе начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, сообщило РИА Новости.

В своем выступлении он подчеркнул, что порог применения ядерного оружия в доктрине США обозначен нечетко, при этом он значительно ниже, чем в обновленной российской ядерной доктрине.

Однако испытывать терпение России не стоит, предупредил Герасимов: на любые угрозы извне Москва предпримет все необходимые ответные меры и использует оружие, которое сочтет нужным применить.

Готовность защищаться всеми доступными средствами подтвердил и российский лидер Владимир Путин на коллегии Минобороны России. Глава государства отметил, что в том случае, если США развернут соответствующие системы, Россия снимет добровольные ограничения на развертывание систем ракет малой и средней дальности.

Президент России отметил, что Россия вынуждена предпринимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в ответ на планы США по размещению высокоточных средств средней дальности, однако пока не спешит втягиваться в полноценную гонку вооружений.

Путин добавил, что в России на 95% обновлен состав средств ядерного сдерживания. В частности, новейшим мощным оружием стала баллистическая ракета средней дальности «Орешник», способный нести самые разные боезаряды.

«ОРЕШНИК» — МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ?

Кстати, об «Орешнике», который стал настоящим открытием прошлого года, — по словам Путина, сказанным во время прямой линии, дальность новейшей баллистической ракеты составляет до 5 500 километров, уничтожить «Орешник» практически невозможно. Тем же, кто сомневается в возможностях российского оружия, Путин предложил провести высокотехнологичную дуэль.

«Если западные эксперты критикуют «Орешник», пусть проведут эксперимент — определят объект для поражения в Киеве, сосредоточат там все системы ПВО и ПРО, а мы ударим «Орешником». Мы готовы к такому эксперименту», — заявил президент во время Прямой линии декабре 2024 года.

И, надо признать, в кои-то веки на Западе с Путиным согласились — причем не только в США, но и в других странах, например, в Германии. Так, газета Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ сообщила, что сегодня у Германии нет эффективной системы защиты от «Орешника».

Система Patriot, которой обладает Бундесвер, не может бороться с подобными баллистическими ракетами. Если же перехватить российское оружие и удастся, то это будет лишь исключением.

По мнению издания, секрет «Орешника» — в высокой скорости полета, маневренности ракеты и наличии разделяющихся головных частей. В МИД Германии уже поручили подготовить внутренний анализ ситуации с защитой от баллистических ракет. Правда, зачем было это делать, не очень понятно, — ведь Минобороны Германии уже знает о существующих пробелах в защите и приняло соответствующие меры.

Перед лицом непобедимого «Орешника» у Запада возник вполне резонный вопрос — применит ли Россия столь грозное оружие вновь? Применит, если понадобится, заявил Путин. Но спешить с этим пока не стоит.