Кот сбил учебный украинский дрон лапой. Запись с камеры видеонаблюдения дрона опубликовало украинское издание "Страна.ua".

На ролике видно, как беспилотник низко летит к условной цели (дому), после чего сидящий на земле черно-белый пушистый кот бьет по летательному аппарату лапой и тот меняет траекторию и врезается в столб. После падения "добычи" животное подошло и внимательно осмотрело БПЛА. Кот не пострадал.

До этого в Белгороде кот Арчи заслонил хозяйку от осколков. Хозяйка животного рассказала, что кот разбудил ее после начала обстрела и, продолжая это, закрыл ее от осколка телом. Раненое животное осмотрел ветеринар, осколок достали. Подчеркивается, что жизнь кота вне опасности.

На одном из предприятий под Воронежем произошло возгорание из-за обломков БПЛА

Позднее в Курской области кот Кусик спас от пожара семью с младенцем. Истошные крики животного заставили проснуться молодого отца, который заснул, уложив на дневной сон своего ребенка.