Польский пленный раскрыл, кто воюет на Украине

Пленный польский наёмник рассказал, что в боевых действиях на стороне ВСУ в так называемом иностранном легионе принимают участие наёмники из многих стран и назвал его «сборной со всего мира».

По его словам, больше всего людей в рядах ВСУ среди иностранцев наблюдается из Колумбии и Бразилии.

«А кроме того, когда я служил, были солдаты из Соединённых Штатов, из Хорватии и Германии, я видел парня из Норвегии, из Латвии. Из Англии был один. И из Тайваня», — цитирует наёмника РИА Новости.

В его группе, как отметил пленный, были хорват, поляк, два немца, два американца и трое наёмников из Тайваня.

Наемник рассказал о бегстве сослуживцев с позиций в Донбассе из-за действий ВСУ

Ранее взятый в плен российскими войсками наёмник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис заявил, что сотни колумбийцев участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.

Также бойцы ВС России взяли в плен в ДНР наёмника из Польши.