В Минобороны назвали количество уничтоженных средствами ПВО беспилотников ВСУ

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из заявления, опубликованного в Минобороны России.

«Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Смоленской области и по одному — над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили о подавлении огневых точек ВСУ в курском приграничье. В ведомстве уточнили, что тульские десантники нанесли удар по противнику с помощью самоходных орудий 2С9 «Нона-С».