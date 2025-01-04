Госдеп доложил конгрессу США о продаже Израилю оружия на 8 млрд долларов

Госдепартамент США неофициально доложил конгрессу о возможной продаже Израилю вооружений на 8 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

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Партия оружия включает в себя ракеты класса "воздух – воздух" AIM-120C-8 AMRAAM, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты Hellfire AGM-114. Также в пакет вооружений войдут бомбы малого диаметра, боеголовки, взрыватели и комплекты JDAM.

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В декабре действующий президент США Джо Байден объявил о выделении Украине помощи в сфере безопасности почти на 2,5 миллиарда долларов. По его словам, Пентагон находится в процессе передачи Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен бронемашин.

Кроме того, США выделили военную помощь Тайваню на сумму в 571 миллион долларов. Согласно заявлению американского лидера, средства выделяются на услуги оборонного назначения, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Тайваню.