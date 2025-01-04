Элитная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской должна была пройти подготовку во Франции как мощное боеспособное подразделение. Вместо этого она стала символом провалов Украины, пишет немецкая газета Welt.

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«Боеспособное украинское элитное подразделение стало символом украинской неудачи. При этом ее история — не единичный случай», — пишет автор статьи.

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Ранее американский журнал Forbes сообщил, что 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской, проходившая обучение во Франции, начала распадаться еще до прибытия на фронт в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Дополнительно сообщается, что почти сразу после прибытия на позиции из бригады дезертировали около тысячи человек.