Тысячи британских военных примут участие в учениях на востоке НАТО

Более 2,5 тысяч военнослужащих Великобритании примут участие в учениях на востоке Североатлантического альянса. Об этом сообщается на сайте министерства обороны королевства.

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«Великобритания вносит наибольший вклад в виде 2600 военнослужащих и 730 транспортных средств, развернутых на восточном фланге НАТО», — говорится в сообщении.

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Первая дивизия армии Британии возглавит наземные силы НАТО на учениях Steadfast Dart 25, которые пройдут в течение января и февраля в Болгарии и Румынии. Военнослужащие будут отрабатывать развертывание новых объединенных сил быстрого реагирования альянса для «усиления восточного фланга», добавили в ведомстве.

22 декабря издание Telegraph писало, что британские военнослужащие начали массово увольняться из армии, несмотря на рекордный рост зарплат. За последний год армию Британии покинули порядка 15 тысяч военных. Власти страны приняли решение о повышении заработной платы для военных, но эти меры не помогли изменить тенденцию, отмечается в статье.

До этого замминистра обороны Соединенного королевства Алистер Карнс заявил, что в случае масштабного конфликта, подобного событиям на Украине, британская армия будет уничтожена в течение шести месяцев или года.

Ранее сообщалось, что 20% британских военных не могут воевать по состоянию здоровья.