В районе сирийского города Айн-эль-Араб (Кобани) на восточном берегу Евфрата создается новая военная база США и западной коалиции. Об этом сообщили источники из курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) телеканалу Al Hadath.

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Согласно их информации, с конца декабря прошлого года через контрольный пункт «Эль-Валид» на сирийско-иракской границе в этот регион было доставлено около 300 грузовиков, нагруженных цементными блоками, электрогенераторами, топливными цистернами и боеприпасами. В среду в район также поступила колонна из 50 грузовиков с военной техникой, сборными конструкциями и бульдозерами.

На прошлой неделе пресс-бюро Службы внешней разведки России рассказало, что Соединенные Штаты планируют под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России) в будущем оккупировать нефтеносные районы Сирии.

В СВР напомнили, что в ходе продолжающегося с 2010-х годов конфликта в Сирии районы страны на северо-востоке, за рекой Евфрат, отошли под контроль курдов из «Сирийских демократических сил», которых поддерживают в Вашингтоне.