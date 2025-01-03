Назван главный минус новой украинской ракеты "Трембита"

Разрабатываемая Украиной ракета-дрон "Трембита", которую Киев намерен применять для ударов по России. имеет очень низкую точность. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

По информации газеты, первая версия "Трембиты" была разработана еще в 2023 году. Она стоила всего 10 000 долларов, однако имела дальность всего до 144 километров.

Сейчас же украинская фирма PARS работает "над более крупной и более дальнобойной версией", которая могла бы преодолеть 650 километров и достичь до Москвы. По данным издания, на ее разработку уйдет еще как минимум год.

В то же время, отмечает газета, Киеву будет трудно применять "Трембиты" для ударов по точечным целям.

"У нее нет полезной нагрузки американской ATACMS, проникающей силы британских и французских боеприпасов и точности всех трех", - говорится в материале.

В то же время, говорится в статье, шквал "Трембит" может сработать против какой-либо крупной инфраструктурной цели.

Как писал ранее журнал Economist, Киев собирает свои новые ракеты в бункерах, а производство компонентов идет в "сотнях непримечательных гаражей". Серийное производство "Трембит", по данным западных СМИ, еще не начато.