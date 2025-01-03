Хуситы заявили о ракетном ударе по электростанции вблизи Тель-Авива

Йеменские хуситы из повстанческого движения «Ансар Аллах» нанесли удар по израильской электростанции в районе Тель-Авива «гиперзвуковой баллистической ракетой».

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Об этом заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа, заявление которого транслировал подконтрольный движению телеканал Al Masirah.

«Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» принадлежащую израильскому врагу электростанцию, которая находится к востоку от оккупированного Яффо (Тель-Авив — прим. ред.)», — подчеркнул Сариа, добавив, что ракета точно поразила цель.

31 декабря Йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» атаковали баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве. Кроме того, хуситы атаковали крылатыми ракетами и беспилотниками авианосец США »Гарри Трумэн». Утверждается, что в этот момент корабль готовился атаковать позиции хуситов в Йемене.