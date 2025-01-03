ВСУ обстреляли брянское село

Вооруженные силы Украины с помощью миномета обстреляли село Кирилловка в Климовском районе Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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Он рассказал, что в результате террористической атаки один мирный житель получил ранения, не совместимые с жизнью.

Богомаз выразил соболезнования родным сельчанина. Он также пообещал, что семье будет оказана вся необходимая помощь.

Сейчас оперативные и экстренные службы работают на месте инцидента.

Накануне ВСУ ударили ракетами по селу Ивановское в Курской области. Один из ударов пришелся на здание Дома Культуры. Пострадала сотрудница ДК — она получила сотрясение мозга и была госпитализирована.

Кроме того, осколками были посечены стены и выбиты окна в школе-интернате, отделении почты, торговом центре. Помимо этого, случился незначительный обрыв одного участка газовой трубы.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подчеркивал, что ВСУ ударили исключительно по мирным гражданским объектам населенного пункта.