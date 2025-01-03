На Западе раскрыли разработку Украиной новой ракеты для ударов по России
Украина начала разрабатывать новую версию дальнобойной крылатой ракеты «Трембита», чтобы совершать атаки по российской территории.
Об этом сообщат The Telegraph со ссылкой на источники.
«Ожидая дня, когда у Киева закончатся американская военная помощь, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, Украина готовится производить "Трембиты" и другие оружие для ударов вглубь России (...) "Трембита" сочетает в себе громкий импульсный реактивный двигатель с простой конструкцией – трубчатым фюзеляжем и квадратным крылом, а также простым наведением GPS», — передает издание.