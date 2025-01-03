2024 год стал богатым на демонстрации и применения новейших боевых систем. О существовании большинства открытий обыватели даже не догадывались. Более того, российская система «Орешник» оказалась сюрпризом и для подавляющего числа зарубежных военных экспертов. Интересно составить шорт-лист военно-технических новинок 2024 года и сделать прогнозы, что мы сможем увидеть уже в 2025-м.

Стальной «Орешник»

Первое место в списке военных новинок однозначно занимает российская ракетная система среднего радиуса действия «Орешник». До своего первого боевого применения осенью минувшего года эта разработка была полностью секретна. Более того, «Орешник» – один из немногих примеров, когда разработчики не «засветили» изделие ни на одном из этапов ОКР.

Новейшая российская ракета объединяет в себе большое количество уникальных технологий. В частности, ее боевой частью выступает гиперзвуковой летательный аппарат. Последний сам является носителем высокоточных поражающих элементов.

Такая конструкция исключает даже теоретическую возможность перехвата боевых частей «Орешника». А также радикально повышает точность нанесения ударов. Опубликованные спутниковые снимки завода «Южмаш», который и стал первой целью новейшей БРСД, показывают, что ударные блоки легли близко друг к друг и, фактически, на одну линию.

Путин рассказал о происхождении «Орешника»

Уникальны поражающие элементы «Орешника». Их полная номенклатура пока остается засекреченной. Но стальные стержни, которыми была снаряжена ракета во время своего первого боевого применения, показали непревзойденную проникающую мощь. Их кинетическая энергия позволила пробить наземную часть цехов «Южмаш», а потом полностью разрушить многоэтажные бункеры.

Важно отметить, что российская БРСД полностью меняет расклад сил в Европе. А в перспективе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, ракетные дивизионы «Орешника», размешенные в Забайкалье, гарантировано накрывают все американские военные объекты на Корейском полуострове, в Японии и на Филиппинах.

Невидимое око со звездой Давида

Интересной военно-технической новинкой стал беспилотник RA-1, принадлежащий ВВС Израиля. Какая-то информация о загадочном дроне-«невидимке» имелась. Правда, это был набор разрозненных фактов и, по большому счету, фантазий.

Но в нынешнем году сверхсекретный израильский беспилотник наконец засветился. Помимо утечки документов, раскрывших индекс проекта и место базирования самого RA-1, достоянием общественности стали кадры его полета над Ливаном.

Есть предположение, что на видео беспилотник попал из-за технического отказа. Из-за какого-то сбоя расчет БПЛА принял решение снизиться и продолжать полет на небольшой высоте. Из неба Ливана RA-1 проследовал в воздушное пространство Израиля.

В то же время израильский «хищник» – это уникальный боевой аппарат, которые долгие годы работает в воздушном пространстве стран Персидского залива. По всей видимости, беспилотник также неоднократно залетал на территорию Ирана. Там RA-1 не только вел разведку, но и участвовал в нанесении высокоточных ударов.

Вместе с информацией по сверхсекретному дрону достоянием общественности стали сведения о новых аэробаллистический ракетах Израиля. Эти изделия запускаются с бортов истребителей F-16I Sufa, а также RA-1. Впервые новинки были применены весной нынешнего года во время ракетного удара по Ирану. На их счету несколько «выбитых» иранских радаров и возможно одна позиция зенитно-ракетной системы.

«Мегаполис» будущего

Еще одной военно-технической новинкой стал первый публичный показ российского истребителя пятого поколения Су-57, модернизированного по проекту «Мегаполис». Опытный самолет был показан в документальном фильме Первого канала «Властелины неба».

Так, широкая общественность увидела кадры с работой уникальных двигателей АЛ-51Ф1, они же «изделия 30». На «движках» смонтированы плоские сопла, которые не только снижают радиолокационную заметность самолета, но и придают ему уникальную возможность. Теперь сопла – векторы тяги – перемещаются не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. А в перспективе у них появится возможность двигаться еще и под углами. Благодаря таким техническим решения Су-57 сможет выполнять еще более сложные маневры и свободно летать на предельных режимах.

Помимо АЛ-51Ф1 обновленные по проекту «Мегаполис» Су-57 получат электродвигатели, которые заменят привычные гидравлические системы, отвечающие за управление механизацией крыла, хвостового оперения и т.д. Еще у новинки серьезно расширена номенклатура вооружения. В арсенал «Мегаполиса» помимо привычных ракет «воздух-воздух» и «воздух-земля», скорее всего, войдут гиперзвуковые ударные комплексы.

Обновленный Су-57 серьезно изменит расклад сил в воздухе. Фактически, новинка на голову превосходит американские F-22, не говоря уже о более бюджетных и к тому же весьма глючных «пингвинах» F-35.

«Мегаполис» наряду с «Орешником» мог возглавить топ-лист военно-технических новинок. Но пока работы по этой программе продолжаются. Конечно, изделие находится в высокой степени готовности. Но все равно – для доводки опытного самолета и начала серийного производства обновленных Су-57 еще нужно время.

Чего ждать?

Попробуем спрогнозировать, какими новыми системами вооружения сможет порадовать 2025-й.

Очевидно, мы увидим очередное боевое применение «Орешника». Но теперь, с большой долей вероятности, речь может идти не о ударно-кинетических «болванках», а о поражающих элементах, оснащенных мощными зарядами взрывчатки. Такие элементы, после сброса с гиперзвукового аппарата смогут накрывать цели с высокой точностью. При этом площадь поражения такими изделиями будет очень большая. Фактически «Орешник» с таким арсеналом на борту заменит налет одного или даже двух полков бомбардировщиков Су-34.

Также мы сможем увидеть и первое боевое применение новейших российских гиперзвуковых авиационных ракет. Известно, как минимум, о нескольких проектах, которые разрабатываются в интересах ВКС РФ. Скорее всего сверхскоростные ракеты получат бомбардировщики Ту-22М, а также истребители Су-35 и ударные Су-34.

В развернувшейся гиперзвуковой гонке США отчаянно пытаются наверстать упущенное. В минувшем году состоялись первые пуски LRHW «Черный орел». Она должна поступить на вооружении Армии США. Пентагон проводил эти запуски в спешке. И представители американского минобороны тут же начали заявлять об их успешности. Анализ информации показывает, что прогресс в программе американского гиперзвукового оружия есть. Но от «Орешника» США отстают серьезно.

В наступившем году пройдут пуски морских гиперзвуковых ракет CPS. Эта система разрабатывается для ВМС США. Но по всем показателям она отстает от LRHW. Первое боевое применение «Орешника» заставило Пентагон срочно форсировать работы по этой системе. И первый пуск CPS переехал с 2027-го на 2025 год.