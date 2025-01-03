ВС РФ за неделю взяли в плен 46 украинских военных. Об этом сообщает министерство обороны РФ в очередной сводке.

Перед этим пленный боец ВСУ рассказал, что украинские мобилизованные моют одноразовую посуду. Он уточнил, что некоторые из них покупали металлические тарелки и ложки на свои деньги.

До этого пленный наемник из Британии Дэвис рассказал о бегстве его сослуживцев в Донбассе.

Военный добавил, что командование ВСУ использует личный состав «как мясо», твердит, что бойцы будут оставаться на позиции от трех до пяти дней, но в итоге получается дольше.

Дэвис также рассказал, что после того, как он покинул позицию, он прятался два месяца в одном из блиндажей.

Иностранец заявил, что если кто-то захочет приехать на Украину и воевать за ВСУ, то он будет уничтожен, украинское командование не будет думать о сохранности человека. Себя он назвал исключением.