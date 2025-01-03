Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят крах по всей линии фронта, так как войска Киева сталкиваются с деморализацией.

Об этом заявил французский полковник, военный аналитик Режи Шамань, передает Stratpol.

«Украинская армия терпит крах везде. Причин тому много, включая деморализацию. Поступает много сообщений о том, как украинская армия буквально разваливается в боях», — рассказал военный аналитик.

Шамань также подчеркнул, что власти стран Европейского союза (ЕС) все больше осознают бесполезность военной помощи Украине. По его словам, наибольшую роль в этом сыграло применение российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

В США сделали неожиданное заявление о ходе СВО

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если западные страны не примут условия мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенные российским лидером Владимиром Путиным, то Вооруженные силы (ВС) России дойдут до Днепра. По его словам, ВС России придерживаются своего темпа и успешно продвигаются, истощая ВСУ.