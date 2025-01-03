На Западе заявили о возможности Путина завершить СВО

Президент России Владимир Путин может завершить конфликт на Украине в 2025 году. Таким мнением поделилось издание Bild.

По мнению издания, об этом якобы говорит подготовка Кремля к выборам 2026 года.

«Кремль может завершить СВО (специальную военную операцию — прим. «Ленты.ру)» в этом году и уже посылает соответствующие сигналы россиянам и международному сообществу», — пишет издание.

Еще одним фактором немецкое СМИ называет стремление новоизбранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт сразу после вступления в должность.

Путин высказался о реакции Запада на мирные инициативы Москвы

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей. Он добавил, что о переговорах речь идти не может, потому что они законодательно запрещены властям в Киеве.