Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС РФ не остановятся, пока не дойдут до Днепропетровска, так как Запад игнорирует интересы России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от окраин Красноармейска (на Украине город называют Покровском). Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ. The New York Times отмечала, что ВС РФ продвигаются в Донбассе самыми быстрыми темпами с 2022 года, получая контроль над сотнями квадратных километров территории.

Зеленский высказался о достижениях российской армии

Владимир Зеленский 2 января заявил, что российские силы продолжают продвигаться, а ВСУ находятся в сложной ситуации. Джонсон отметил, что ни западные страны, ни Украина ничего не могут поделать с продвижением России.

«У Запада есть выбор согласиться с требованиями [президента РФ Владимира] Путина или нет. Но Запад этого делать не собирается, поэтому Россия продолжит наступление, пока не дойдет до Днепра, и Запад ничего с этом не может поделать, и Украина тоже», - подчеркнул экс-аналитик ЦРУ.

Джонсон отметил, что российские военные придерживаются определенного темпа, чтобы истощить силы противника и избежать «лобовых столкновений». Он добавил, что у ВС РФ «нет дедлайна» и они стремятся сохранить личный состав.