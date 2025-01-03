Российские бойцы угнали украинский танк и попали на видео

Группа российских военных угнала танк Т-72АВ, который украинская армия применяла в Курской области, сообщает Telegram-канал «Диван». Бойцы из ВС РФ сняли поездку на вражеской машине на видео. В российском Минобороны данную информацию не подтверждали.

Ура, мы [украли] танк, — прокричал военный.

На кадрах российский боец снимает другого военного рядом с собой, сидя на броне. В кадре также видна пушка боевой машины. Т-72АВ, который является модификацией ОБТ Т-72 «Урал», используется вооруженными силами стран СНГ и Варшавского договора, Ирака, Ирана, Сирии, Финляндии и Индии.

Названо слабое место танка Abrams

Ранее российский спецназ группировки войск «Центр» захватил украинские БТР и бронеавтомобиль на Красноармейском направлении СВО. Речь идет о машинах International MaxxPro и «Козак». Замаскированная техника украинской армии была обнаружена с помощью FPV-дронов.