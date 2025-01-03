Волгоградский губернатор сообщил о последствиях атаки дрона ВСУ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что 3 января на территории региона был перехвачен и нейтрализован беспилотник. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Бочаров сообщил, что дрон был нейтрализован в Городищенском районе области силами ПВО Министерства обороны России. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что за ночь 3 января дежурные средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона. Десять беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области, по четыре дрона были сбиты над Орловской и Ростовской областями, два - над территорией Белгородской области, по одному - над Волгоградской и Липецкой областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника пострадал житель региона. Мужчину с минно-взрывной травмой и ранением ноги госпитализировали в тяжелом состоянии.