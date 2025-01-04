Украинский военнопленный Кирилл Исинбаев рассказал, что его подразделения под предлогом ротации отправили на передовую в приграничный район Курской области — так они оказались на «мясном штурме». Об этом сообщает Минобороны России.

По его словам, украинских военных «кинули» свои же. Исинбаев пояснил, что это был его первый выход на боевые действия, им поручили сменить людей на позиции, но не сказали, куда они отправляются, лишь позже он узнал, что оказался на российской территории.

В Курской области Исинбаев попал в плен. По его словам, он родился в России, но в детстве родители увезли его в Одессу. За 47 лет он не выучил украинский язык.

Ранее пленный наемник из Польши рассказал о правилах отбора иностранцев в ВСУ. По его словам, украинцы создали сайт для вербовки иностранных граждан, берут всех без разбора.