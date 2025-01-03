США нечего противопоставить подлодкам типа «Ясень-М»

Американский флот и флоты союзников по НАТО полностью проигрывают в огневой мощи российским подлодкам «Ясень-М».

Как указывает National Interest, «Ясень-М» способен вплотную подойти к субмаринам США или НАТО с помощью ультра-тихого оснащения и затем внезапно атаковать своими 533-мм торпедами.

Кроме того, по данным журнала, российские подлодки обладают мощнейшим ракетным вооружением в виде крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», а также способны нести гиперзвуковой комплекс «Циркон».

Ранее многоцелевая АПЛ «Архангельск» проекта «Ясень-М» была передана ВМФ.

Также в материале RT сообщалось, как развивался Военно-морской флот России в 2024 году.