Начальник штаба оперативного командования ВСУ «Запад» Александр Селецкий был ликвидирован в зоне СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» и еще несколько осведомленных источников.

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Деталей уничтожения высокопоставленного командира украинской армии не приводится. Однако утверждается, что убитый был одним из авторов плана по вторжению на территорию Курской области, говорится в публикации.

Военный корреспондент Евгений Поддубный 14 декабря сообщил о том, что ВС РФ устранили высокопрофильного командира, главу разведки 25-й бригады ВСУ Николая Дупешко.

Зятя бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая скончалась в результате покушения, Василия Особу ликвидировали в зоне СВО. Об этом 6 октября сообщила его жена София Семчишин.

В конце апреля военный корреспондент издания «Известия» Семен Еремин погиб в зоне СВО. Позже выяснилось, что журналист скончался в Запорожской области при атаке FPV-дрона. После сброса с беспилотника он получил ранение и впоследствии умер. Военкор одним из первых сделал репортаж из Волновахи в марте 2024 года, когда ВС России сняли флаг Украины на въезде в город.