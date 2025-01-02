Авиация Израиля совершила налет на Ливан

Истребители израильской авиации атаковали базы вооруженных формирований шиитской группировки «Хезболла» в южном Ливане. Об этом сообщает новостной портал Lebanon 24.

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Отмечается, что удары наносились по ракетным пусковым установкам и складам боеприпасов в горных районах Джебель-Рихан и Иклим-эт-Туффах в 20 км от границы Ливана и Израиля.

До этого «Хезболла» заявляла, что новое руководство Сирии должно выступить против агрессивных действий Израиля в отношении республики. В документе отмечается, что «Хезболла» надеется на стабилизацию ситуации в Сирии и возрождение национального государства. Движение призвало новые сирийские власти не хранить молчание, а выступить против израильской агрессии и не допустить дальнейшего вмешательства во внутренние дела страны.