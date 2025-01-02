Спикер Рады подтвердил прилет дронов по правительственному кварталу

Российские беспилотники действительно долетели до правительственного квартала в Киеве в ночь на 1 января. Информацию об этом подтвердил на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

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«Взрывная волна повредила окрестные дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной рады Украины», — заявил председатель законодательного органа.

По его словам, в настоящее время компетентные службы устраняют последствия атаки и оценивают полученный зданиями ущерб.

Утром 1 января сообщалось о взрывах в Киеве, после которых стало известно, что национальный банк Украины получил повреждения.

В Раде заявили, что российские дроны почти попали в офис Зеленского

Позднее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что украинскую столицу атаковали беспилотники ВС РФ, которые «почти попали в офис президента Украины». По ее словам, это произошло из-за того, что в Киеве до сих пор не создали эшелонированную систему противовоздушной обороны.